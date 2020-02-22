منار نصر: زيادة الصادرات الغذائية لـ10% ونظام جديد لدعم الشركات

أكدت منار نصر المدير التنفيذى للمجلس التصديرى للصناعات الغذائية، أن قيمة الصادرات الغذائية زادت بنسبة 10 % هذا العام، بسبب التسويق المنظم للمنتجات الغذائية المصرية فائقة الجودة والتى تلتزم بمعايير سلامة الغذاء العالمية.وأوضحت خلال لقائها عبر فقرات برنامج "الجدعان" الذي يقدمه الإعلامي محمد غانم على فضائية القاهرة والناس 2، أن المجلس التصديرى للصناعات الغذائية يسعى لتنمية الصادرات ومساندة الشركات التى تواجه عقبات فى عمليات التصدير لتحسين أوضاعها.وأضافت نصر، أنه سيتم عمل نظام خاص بالشركات المصدرة للصناعات الغذائية والحاصلة على شهادات الجودة العالمية والتى تلتزم بكافة معايير سلامة الغذاء، لتسويق منتجاتهم بشكل علمى بالتنسيق مع وزارة التجارة والصناعة وإزالة كافة العقبات التى تواجههم لزيادة المنافسة وفتح فرص تصديرية جديدة فى الأسواق العالمية، لافتة إلى أن الهدف من النظام الجديد هو حماية المنتجات المصرية ومنع أى شركة لا تطبق معايير سلامة الغذاء من الإساءة لباقى الشركات.