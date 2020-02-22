الإبراشي عن استضافة محمد رمضان: نحاور الإرهابيين والمتهمين بالفساد

رد الإعلامي وائل الإبراشي، على الانتقادات التي قابلت الإعلان عن حواره مع الفنان محمد رمضان، في أول ظهور له على التلفزيون المصري.وقال الإبراشي، خلال حلقة برنامج "التاسعة"، المذاع عبر فضائية "الأولى": "الانتقادات بدأت من 24 ساعة وبالتحديد فور الإعلان عن وجود محمد رمضان في الحلقة، وفوجئنا أن هناك وجهات نظر مختلفة، والبعض يعترض"، لافتا إلى أننا نتعامل مع كل وجهات النظر بصدر رحب ونحترمها ولكن لا بد أن نحترم وجهة النظر التي تقول إن كل القضايا قابلة للنقاش وكذلك كل الشخصيات.وأضاف أنه يمكن التحاور مع الإرهابي والمتهمين بالفساد، مشيرا إلى أن سمير صبري، أجرى حوارا مع جاسوسة عام 94 وتم عرضه لمدة 4 ساعات.وأكد أنه ليس مقبولا أن يستخدم البعض جملة لا تذيع هذا الحوار، ونحترم من يرى أن الحوار غير لائق.وأوضح أن اللقاء مع محمد رمضان ليس فنيًا، ولكنه يتعلق بمجموعة من القضايا التي شغلت الرأي العام من أزمة الطيار، إلى المهرجانات والملابس والاتهامات القديمة التي وجهت له، مشيرًا إلى أن التلفزيون المصري يجب أن يكون وجهًا للمستغيثين وصوتا للمستضعفين ونقدم فيه كل الشكاوى وهموم المواطن ونحاول حلها.