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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

محافظ قنا: اعتماد 4 وحدات صحية للعمل 24 ساعة يوميا بقرى دشنا

السبت 22/فبراير/2020 - 07:31 م
اللواء أشرف الداودى،
اللواء أشرف الداودى، محافظ
قنا: إسلام البكري
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أعلن اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، عن اعتماد 4 وحدات صحية بقرى مركز دشنا للعمل وتقديم الخدمة الطبية للمواطنين على مدار 24 ساعة يوميا.

جاء ذلك خلال لقائه الجماهيرى الذي جمعه مع المواطنين بمدينة دشنا شمالي محافظة قنا.

وأوضح المحافظ في بيان للمكتب الإعلامي لمحافظة قنا مساء اليوم السبت، أن الوحدات الصحية التى تم اعتمادها هى ( الوحدة الصحية بالسمطا بحرى - الوحدة الصحية بأبو دياب غرب - الوحدة الصحية بأبو مناع بحرى - الوحدة الصحية بفاو بحرى ) مؤكدا أنه سيتم العمل بهذا القرار بدءا من الغد، وذلك بهدف توفير الخدمات الطبية للمواطنين على مدار الساعة بجوار محال إقامتهم.

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