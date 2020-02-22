«الوفد»: إعداد قائمة بأسماء المرشحين المحتملين للبرلمان

وجّه المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، رؤساء اللجان العامة بالمحافظات بإعداد قائمة بأسماء المرشحين المحتملين لمجلسي النواب والشيوخ.جاء ذلك خلال لقاء رئيس حزب الوفد مع رؤساء اللجان العامة بالوفد في بيت الأمة، السبت، حيث أوضح أبو شقة أن الحزب السياسي الناجح هو المستعد في أي لحظة للانتخابات.ونوه أبو شقة بأن الحزب لن ينتظر لآخر لحظة قبل الانتخابات لإعداد المرشحين، مشيرا إلى أن اللجنة العامة التي تضع مرشحين لم ينجح منها أحدا في الانتخابات البرلمانية ستُحل.ودعا أبو شقة رؤساء اللجان العامة إلى إعداد بيان واضح ومفصل عن اللجان الموجودة وتصور لزيادة العضويات وتقديمه له خلال ١٥ يومًا، موضحًا أنه كلما زادت عدد العضويات زادت قوة الوفد.أضاف رئيس الوفد أنه خلال شهر ونصف يريد استكمال جميع اللجان العامة للحزب في المحافظات، وزيادة عدد العضويات في بيت الأمة.