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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

سياسي

نقيب المحامين: عاشت فلسطين وتسقط إسرائيل وأمريكا (صور)

السبت 22/فبراير/2020 - 06:04 م
سامح عاشور، نقيب
سامح عاشور، نقيب المحامين
الحسين عبيد
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قال سامح عاشور، نقيب المحامين، رئيس اتحاد المحامين العرب، إن النقابة ليست حزبًا سياسيًا، لكنها مؤسسة قومية لها رأي فيما يجري بشأن الوطن: "نحن لسنا جمعية خيرية، ولسنا مثل أي نقابة مهنية أخرى، فتاريخ نقابة المحامين نشأ مصاحب للحركة الوطنية المصرية".

أضاف عاشور، أن تأسيس نقابة المحامين عام 1912 سبقه حادث دنشواي، وتبعته ثورة 1919، وكانت قيادات الحركة الوطنية من المحامين الذين ناضلوا من أجل استقلال الوطن والمحاماة، وإلغاء المحاكم الأجنبية: "لن تتراجع النقابة عن تأدية دورها التاريخي".

وواصل: "نحن مع كفالة حق الدفاع لجميع المتهمين في كل القضايا مهما كانت، خاصة أمام محكمة الجنايات، سواء كان ذلك بالوكالة أو الانتداب"، مشيرًا إلى أن المحامين يتعرضون لمحنة في العريش، نتيجة لعدم انعقاد المحكمة بها؛ بسبب الإرهاب.

شدد نقيب المحامين على أن النقابة تدعم الدولة المصرية والجيش لتحقيق الأمن في سيناء، والقضاء على الإرهاب وصولًا للاستقرار، مستنكرًا بيان رئيس البرلمان الأوروبي بشأن تحقيق النيابة المصرية مع مواطن إيطالي.

واختتم رئيس اتحاد المحامين العرب حديثه: "يريدون العودة بنا للامتيازات الأجنبية، وهم لا يدركون قيم الحرية أو الديمقراطية، بل يصمتون على ما يحدث في ليبيا وسوريا واليمن، ويصفقون للدولة اليهودية في فلسطين، ويوافقون على عدم عودة اللاجئين إليها، ويقبلون بدولة عبرية على أرض عربية مسلمة ومسيحية": "بوضوح نحن ضد أمريكا وإسرائيل، وضد تقسيم القدس، فعاشت فلسطين ومصر ولتسقط أمريكا وإسرائيل".

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