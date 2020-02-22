الجندى: «ربنا يحشرنى مع السيسى فى الجنة» (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن بعض الشيوخ والدعاة خربوا دولًا وحرضوا شعوبًا على حكامها، وهؤلاء لا يعترفون بتعبير "شيخ السلطان"، معلقًا: "أنا لازم أكون شيخ النظام اللي في دولتي".وأضاف الجندي، خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دى إم سي"، "أنا أعرف طريقى جيدًا وأحب دولتي وأحب الجيش والرئيس عبدالفتاح السيسي، وربنا يحشرني معاه في الجنة".وتابع: "أحب وزير الأوقاف وأحب الأزهر وشيخ الأزهر وأنا مصري ولن أزايد على بلدي وقضاياها"، وعلق مازحًا: "وأكره إسرائيل وهبطل السجاير".