بنك ناصر يطلق حساب «حماية» لعديمى وناقصى الأهلية

أعلنت الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعى، عن تدشين "حساب حماية" لإيداع وإدارة أموال عديمي وناقصى الأهلية أو الغائبين وما فى حكمهم، في ضوء الدور المنوط به البنك كأول كيان اقتصادى اجتماعى فى مصر والشرق الأوسط، يهدف إلى تحقيق التكافل الاجتماعى لجميع أفراد المجتمع بلا استثناء، لا سيما حماية الأسرة المصرية.وأضافت القباج، في تصريحات صحفية، أن وزارة العدل وافقت على طلب البنك بالانضمام إلى المنظومة، والتي تمكن الأولياء والأوصياء والوكلاء عن هذه الفئة التعامل في شأن تلك الأموال من خلال جميع الأوعية الادخارية والحسابات المصرفية المعمول بها لدى البنك "حساب جاري، دفتر استثمارى، ودائع استثمارية لآجل".