رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«مخادع متلون وحليف للصهاينة».. عائض القرنى يفضح «أغا تركيا»

السبت 22/فبراير/2020 - 02:49 م
أدروغان
أدروغان
محمود عرفات
طباعة
نشر الداعية السعودي عائض القرني، مقطع فيديو بعنوان "سقط القناع يا أردوغان"، والذي هاجم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفه بأنه عدو الأمة الإسلامية.

وقال القرني، في الفيديو المنشور: "قد نشرت سابقًا فيديو أثني فيه على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقد كنت مخدوعًا فيه كما خُدع فيه الكثير من المسلمين، فهو أظهر لنا حسنًا، ونحن نحب الإسلام ومن ينصره، ولكنه ظهر في النهاية على حقيقته".

وأوضح أن أردوغان له مواقف مشينة معيبة، منها العداء لبلاد الحرمين الشريفين، وعدم نصرة المسلمين، فهو أول زعيم زار المبكى اليهودي، ولبس طاقيتهم، ولإسرائيل سفارة في بلده، وباع للقضايا الإسلامية كلاما فقط، ثم تخاذل عنهم.

واستكمل أن أردوغان باع للسوريين كلامًا، ثم قدمهم للمحارق، وشارك في قتل الليبيين واليمنيين، ثم يدعي بعد ذلك نصرة الإسلام، مضيفًا: "أقول للمسبحين بحمد أردوغان، أليست نوادي السكر والعهر عنده، أليست عقائد القبورية والصوفية عنده".

وتابع: "أليست الخلافة العثمانية المزعومة عنده، هي في أصلها احتلال لبلاد المسلمين، فهم احتلوا المملكة العربية السعودية، وأقدموا على هدم الدرعية عاصمة النور والعلم والتجديد، فهم قتلة وسفاكين للدماء، ولم ينشروا علمًا ولا صناعة ولا زراعة".

واستطرد أن أردوغان شق صف المسلمين في قمة ماليزيا لصالح المد الصفوي الإيراني، ويكون مع كل عدو يعادي المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن قائد المملكة العربية السعودية هو الملك سلمان بن عبدالعزيز، وليس أردوغان، وأعظم من ناصر القضية الفلسطينة هي المملكة العربية السعودية.

وأشار إلى أن أردوغان تعاون مع الصهاينة وزارهم وودهم، متابعًا: "أردوغان يستضيف كل من خان وطنه وانشق عن شعبه، وكل من تآمر على بلاده، ويعطيهم الأموال والقنوات، فهو أظهر سوأته للعالمين".

وواصل أن آخر ما فعله أتباعه بالهتاف للأقصى في الصفا والمروة، هو بدعة ولا أصل له، وأردف قائلًا: "نبرأ إلى الله من هذا الرجل المخادع، المتلون االذي شق صف الأمة".

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

الإفراج بالعفو عن 240 والشَرطى عن 431 من نزلاء السجون

مصادر: رئيس الزمالك عرض أحداث السوبر على الأمن لتأجيل القمة

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا: أساء للوطن

توقعات بانخفاض سعر الدولار لـ14 جنيهًا بنهاية يونيو المقبل

الصور

image description

«الزمالك السوبر» يصل مطار القاهرة

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

الأكثر قراءة

الخطيب يدعم لاعبى الأهلي بعد خسارة السوبر المصري أمام الزمالك

الصين تفجر مفاجأة بشأن «كورونا»: فترة حضانة الفيروس قد تصل لـ27 يومًا

بلاغ للنائب العام ضد شيكابالا: أساء للوطن

11 لاعباً من الأهلي والزمالك مهددون بالإيقاف بسبب "اشتباكات السوبر"

إنفوجراف

image description

الحكومة تستعرض حصاد نشاطها خلال أسبوع (إنفوجراف)

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

نظام غذائى يقلل من علامات الشيخوخة

دراسة: حليب ولحم البقر يسبب سرطان القولون

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

منوعات

للقضاء على الشيخوخة.. العلاج في «جنين سمكة إفريقية»

متحف أوشفيتز يطالب «أمازون» بسحب كتب «الدعاية النازية» من موقعه

«مورينيو» يعلن هدف توتنهام.. «سيكون أمرًا لا يصدق»

حزب «المرأة القوية» يدخل المنافسة السياسية فى روسيا قريبًا

مقالات الرأي
ماجد حبته
من محمد هتلر.. إلى رجب نتنياهو!
د.مينا بديع عبدالملك
الشيخ عبدالباقى القلينى
بسنت حسن
مهرجان أسوان ينتصر للمرأة
مؤمن المحمدي
مش كل القواعد قواعد
المزيد

الثقافة

5 مارس.. حفل لفرقة «بهججة» بمركز درب 1718 الثقافي

«المواطنة والانتماء» ندوة بمركز طلعت حرب الثقافي غدا

ملتقى أسوان الدولي للنحت.. 25 عاما من الإبداع

«آفاق اشتراكية» يحيي ذكرى وفاة الأديب حسين عبدالعليم