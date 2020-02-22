«مخادع متلون وحليف للصهاينة».. عائض القرنى يفضح «أغا تركيا»

نشر الداعية السعودي عائض القرني، مقطع فيديو بعنوان "سقط القناع يا أردوغان"، والذي هاجم فيه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، ووصفه بأنه عدو الأمة الإسلامية.وقال القرني، في الفيديو المنشور: "قد نشرت سابقًا فيديو أثني فيه على الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، فقد كنت مخدوعًا فيه كما خُدع فيه الكثير من المسلمين، فهو أظهر لنا حسنًا، ونحن نحب الإسلام ومن ينصره، ولكنه ظهر في النهاية على حقيقته".وأوضح أن أردوغان له مواقف مشينة معيبة، منها العداء لبلاد الحرمين الشريفين، وعدم نصرة المسلمين، فهو أول زعيم زار المبكى اليهودي، ولبس طاقيتهم، ولإسرائيل سفارة في بلده، وباع للقضايا الإسلامية كلاما فقط، ثم تخاذل عنهم.واستكمل أن أردوغان باع للسوريين كلامًا، ثم قدمهم للمحارق، وشارك في قتل الليبيين واليمنيين، ثم يدعي بعد ذلك نصرة الإسلام، مضيفًا: "أقول للمسبحين بحمد أردوغان، أليست نوادي السكر والعهر عنده، أليست عقائد القبورية والصوفية عنده".وتابع: "أليست الخلافة العثمانية المزعومة عنده، هي في أصلها احتلال لبلاد المسلمين، فهم احتلوا المملكة العربية السعودية، وأقدموا على هدم الدرعية عاصمة النور والعلم والتجديد، فهم قتلة وسفاكين للدماء، ولم ينشروا علمًا ولا صناعة ولا زراعة".واستطرد أن أردوغان شق صف المسلمين في قمة ماليزيا لصالح المد الصفوي الإيراني، ويكون مع كل عدو يعادي المملكة العربية السعودية، مشيرًا إلى أن قائد المملكة العربية السعودية هو الملك سلمان بن عبدالعزيز، وليس أردوغان، وأعظم من ناصر القضية الفلسطينة هي المملكة العربية السعودية.وأشار إلى أن أردوغان تعاون مع الصهاينة وزارهم وودهم، متابعًا: "أردوغان يستضيف كل من خان وطنه وانشق عن شعبه، وكل من تآمر على بلاده، ويعطيهم الأموال والقنوات، فهو أظهر سوأته للعالمين".وواصل أن آخر ما فعله أتباعه بالهتاف للأقصى في الصفا والمروة، هو بدعة ولا أصل له، وأردف قائلًا: "نبرأ إلى الله من هذا الرجل المخادع، المتلون االذي شق صف الأمة".