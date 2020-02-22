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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

غادة والي وكيل السكرتير العام للأمم المتحدة تؤدي حلف اليمين

السبت 22/فبراير/2020 - 08:59 ص
والي و جوتيريش
والي و جوتيريش
وسام عطية
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قامت الدكتورة غادة والي بزيارة إلى نيويورك، أدت خلالها حلف اليمين لتولي مهام منصبها الجديد كوكيل للسكرتير العام للأمم المتحدة والمدير التنفيذي لمكتب الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة ومدير مقر الأمم المتحدة في فيينا.

وتم ذلك خلال استقبال السكرتير العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، للدكتورة غادة والي بمقر الأمم المتحدة في نيويورك.

كما أقام السفير محمد إدريس، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة في نيويورك، مناسبة لتكريم الدكتورة غادة والي بدار السكن المصرية شارك فيها قيادات الأمم المتحدة والسفراء ورؤساء المجموعات الجغرافية بالمنظمة.

وأشاد السفير إدريس، بثقة السكرتير العام للأمم المتحدة في الدكتورة غادة والي وقدراتها، مما أهلها لتوليها هذا المنصب، مشيرًا إلى أن عملية الاختيار اتسمت بالمنافسة القوية وجاء الاختيار على أسس موضوعية، مؤكدا على ما يعنيه ذلك ليس لمصر وحدها، ولكن أيضًا للدول الأفريقية والعربية ولقضايا تمكين المرأة بصفة عامة، بالإضافة إلى أهمية ذلك في إشراك دول الجنوب بشكل أمثل في المناصب القيادية الدولية.

من جانبها، أعربت الدكتورة غادة والي عن تقديرها للدعم الذي تلقته من القيادة السياسية المصرية، ومن وزارة الخارجية وبعثاتها الدبلوماسية، كما أعربت عن امتنانها لثقة السكرتير العام وتطلعها لنقل خبراتها المكتسبة أثناء عملها كوزيرة للتضامن الاجتماعي إلى الساحة الدولية باعتبار أن مكافحة الجريمة بكافة أشكالها تستلزم رؤية مجتمعية شاملة، مؤكدة الترابط بين الجريمة المنظمة عابرة الحدود والإرهاب والفساد
غادة والي
غادة والي
غادة والي
غادة والي

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