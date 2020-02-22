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السبت 22 فبراير 2020 الموافق 28 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

الأرصاد: طقس اليوم مائل للبرودة.. والقاهرة 17 درجة

السبت 22/فبراير/2020 - 08:03 ص
جريدة الدستور
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يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد، اليوم السبت، طقس مائل للبرودة نهارا شديد البرودة ليلا على القاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الغربية والشرقية ووسط سيناء، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، دافئ نهارا شديد البرودة ليلا على شمال الصعيد.

كما يتوقع الخبراء سقوط أمطار خفيفة على مناطق متفرقة بالقاهرة والوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء، يصاحبها رياح معتدلة، نشطة تؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على السواحل الشمالية الغربية والشمالية الشرقية ووسط سيناء.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون مضطربة وارتفاع الموج فيه من مترين ونصف المتر إلى ثلاثة أمتار، والرياح السطحية شمالية غربية إلى جنوبية غربية، وفي البحر الأحمر تكون معتدلة إلى مضطربة، وارتفاع الموج فيه من مترين إلى مترين ونصف المتر، والرياح السطحية شمالية غربية.

وعن درجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر.

الصغرى العظمى
القاهرة 10 17
شبين الكوم 10 16
طنطا 09 16
دمنهور 10 17
الإسكندرية 11 17
بلطيم 10 17
مطروح 10 17
السلوم 08 15
سيوة 08 16
بورسعيد 12 18
دمياط 12 18
الزقازيق 10 19
الإسماعيلية 08 19
السويس 12 19
العريش 10 18
رفح 09 17
رأس سدر 09 21
نخل 03 19
نويبع 13 20
طابا 10 18
كاترين 01 14
الطور 10 19
شرم الشيخ 13 23
الغردقة 12 23
مرسى علم 13 23
الفيوم 08 18
بني سويف 08 19
المنيا 09 20
أسيوط 08 21
سوهاج 07 22
قنا 08 23
الأقصر 10 23
أسوان 13 23
أبوسمبل 12 22
الوادى الجديد 08 22
شلاتين 17 25
أبو رماد 16 24
حلايب 19 23

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