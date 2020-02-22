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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التضامن» تكشف حقيقة فيديو لسيدة مسنة تتوسل لدخول الحمام

السبت 22/فبراير/2020 - 07:28 ص
«التضامن» تكشف حقيقة
«التضامن» تكشف حقيقة فيديو لسيدة مسنة تتوسل لدخول الحمام
ولاء جمال
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أكد مصدر بوزارة التضامن الاجتماعي، أن المعلومات التي وصلت الوزارة حتى الآن تؤكد أن السيدة المسنة التي تم تداول فيديو لها على موقع التواصل الاجتماعي وهي تتوسل لفتاه لدخول آلحمام ليست في دار رعاية وإنما أم في منزلها تعيش وحيدة بعد سفر ابناءها.

وأضاف المصدر، أن من صورت الفيديو هي الممرضة المقيمة معها ونشرته انتقامًا من أبناء السيدة المسنة لخلافات بينهم، لافتًا إلى أنه جاري بحث إمكانية نقل السيدة لدار مسنين إذا صحت هذه المعلومات.

وكان قد تداول فيديو على موقع التواصل الاجتماعي لـ مُسنة تتوسل لفتاة من أجل الذهاب للحمام.. وقامت «التضامن» بالبحث عن الواقعة لمعرفة حقيقتها، لإجراء التدخلات اللازمة لإنقاذ المسنة.

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