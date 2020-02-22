ظافر العابدين يروى قصة مشاهده المحذوفة مع «توم هانكس»

روى الفنان التونسي ظافر العابدين، قصة مشاهده المحذوفة في فيلم دافنشي كود مع الممثل توم هانكس، لافتًا إلى أن دوره لم يكن كبيرًا وتم حذف كل مشاهده في الفيلم.





وأعرب ظافر العابدي خلال لقائه ببرنامج «سهرانين»، المُذاع على فضائية «on drama»، مع أمير كرارة، عن حزنه عندما اكتشف حذف مشاهده، لافتًا إلى أنه كان يشاهد الفيلم مع زوجته، وكان يقول لها أن مشهده سيكون التالي إلا أنه تفاجيء بعدم ظهور مشاهده.





وأوضح الفنان التونسي ظافر العابدين، أن تجربته مع النجم توم هانكس كانت من أحلى التجارب، لافتًا إلى أنه شخص رائع ومتواضع وكان يعلم كل شيء عن الشخص الذي يجسد الدور أمامه.



