لحظة تكريم محمد بن راشد للدكتور مجدي يعقوب (فيديو)

كرّم محمد بن راشد آل مكتوم حاكم دبي، الدكتور المصري مجدي يعقوب جراح القلب العالمي، حيث قلده وشاح العمل الإنساني تكريمًا وتقديرًا لأعمال الطبيب العالمي الإنسانية والخيرية.جاء ذلك خلال فعالية صناع الأمل المقامة بدولة الإمارات، حيث يقوم برنامج «الحكاية» المذاع على فضائية "إم بي سي مصر" بتغطية خاصة للفعالية.وجمعت المبادرة حتى الأن تبرعات وصلت 44 مليون درهم إماراتى لصالح مستشقى مجدى يعوب الجديدة.