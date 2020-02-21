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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

ساويرس يتبرع بـ 6 ملايين دولار لمستشفى مجدي يعقوب الجديد (فيديو)

الجمعة 21/فبراير/2020 - 11:28 م
مجدي يعقوب
مجدي يعقوب
أحمد عبد الرازق
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أعلن رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، تبرعه بمبلغ 6 ملايين دولار لصالح مستشفى مجدي يعقوب الجديد، معربًا عن سعادته بمبادرة "صناع الأمل" وعن سعادته بهذا المشروع الهام.

وأضاف ساويرس، خلال كلمة له بمبادرة "صناع الأمل" المقامة فى الإمارات، فى تغطية خاصة ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية إم بي سي مصر، إن لنا تجارب سابقة مع الدكتور مجدي يعقوب وكل أعماله تنتهى بخير كأن معه ملائكة تسانده فى خطواته ومشاريعه.

وأشاد ساويرس بالمشروع، مشيرًا إلى أهمية الصحة فى أى مجتمع، قائلًا: "الصحة والتعليم أهم شيء فى أى مجتمع".

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