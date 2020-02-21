ساويرس يتبرع بـ 6 ملايين دولار لمستشفى مجدي يعقوب الجديد (فيديو)

أعلن رجل الأعمال المصري سميح ساويرس، تبرعه بمبلغ 6 ملايين دولار لصالح مستشفى مجدي يعقوب الجديد، معربًا عن سعادته بمبادرة "صناع الأمل" وعن سعادته بهذا المشروع الهام.وأضاف ساويرس، خلال كلمة له بمبادرة "صناع الأمل" المقامة فى الإمارات، فى تغطية خاصة ببرنامج "الحكاية" المذاع على فضائية إم بي سي مصر، إن لنا تجارب سابقة مع الدكتور مجدي يعقوب وكل أعماله تنتهى بخير كأن معه ملائكة تسانده فى خطواته ومشاريعه.وأشاد ساويرس بالمشروع، مشيرًا إلى أهمية الصحة فى أى مجتمع، قائلًا: "الصحة والتعليم أهم شيء فى أى مجتمع".