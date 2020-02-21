سلوى عثمان تكشف عن أصعب المشاهد التى جسدتها (فيديو)

قالت الفنانة سلوى عثمان، إن مشهد "الهامبورجر" في مسلسل "بين السرايات" يعد أصعب مشهد قامت بأدائه، لافتة إلى أن المشهد يسرد كيف اكتشف نجلها أنها تقوم بجمع بقايا سندوتشات الهمبورجر من على سور الجامعة، متابعة: "كان مشهدًا قاسيًا".وأضافت سلوى عثمان خلال لقائها ببرنامج "onset"، المُذاع على فضائية "on drama"، مع الإعلامية "شيرين حمدي"، أن دورها في مسلسل "سجن النسا" يعتبر نقطة التحول في حياتها الفنية، مشيرة إلى أن الناس يحبون الكثير من أدوارها الفنية إلا أن "سجن النسا" كان علامة فارقة حيث أعقبته أعمال أخرى، مثل "أفراح القبة" و"أيوب" و"بين السرايات" و"ولد الغلابة".وتحدثت عن دورها في مسلسل "سجن النسا"، قائلة إنها جسدت لأول مرة شخصية "السجانة"، حيث ذهبت إلى عزبة السجن، وهي قرية بجانب السجن معظم سكانها من السجينات السيدات، لتتعايش مع الشخصيات الحقيقية.كما أشارت الفنانة سلوى عثمان إلى أن من أحلامها الفنية تجسيد شخصية في عمل فني يتناول فترة الخمسينيات والستينيات.