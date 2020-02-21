أسعار وخطوات شراء تذاكر مباراة الأهلى وصن داونز من موقع تذكرتى

يبحث جماهير النادي الأهلي اليوم، عن تفاصيل شراء تذاكر مباراة النادي الأهلي أمام صن داونز الجنوب إفريقي في ذهاب دور الـ8 من دورى أبطال إفريقيا المقرر إقامتها يوم 29 فبراير الجاري من عام 2020 على ملعب استاد القاهرة.وقال محمد مرجان، المدير التنفيذى للنادى الأهلي، إن الجمهور يمكنه من اليوم حجز تذاكر مواجهة المارد الأحمر وصن داونز الجنوب إفريقي عبر موقع تذكرتي Tazkarti.وحدد الفريق الأحمر أسعار تذاكر لقاء الأهلي وصن داونز في الذهاب على ملعب استاد القاهرة الدولي حيث تم طرح التذاكر كالتالي:- 1500 جنيه لـ(V.V.I.P)- 500 جنيه لـ(V.I.P)- الدرجة الأولى 250 جنيها- الدرجة الثانية 150 جنيهًا- والدرجة الثالثة 75 جنيهًاتستعرض "الدستور" في السطور التالية طريقة التسجيل عبر موقع تذكرتي Tazkarti Website.- سجل دخول على الموقع من خلال الرابط هذا https:www.tazkarti.com#registration ليصبح بإمكانك التسجيل كمستخدم جديد لأول مرة أو سجل دخول إلى حسابك السابق في حالة إن كان لديك حساب سابق على الموقع.- تحديد خيار الجنسية، سواء كنت مصري الجنسية أو تحمل جنسية أخرى على حسب تعليمات التسجيل المخصصة للتسجيل لأول مرة عبر موقع تذكرتي.- إدخال البيانات الخاص بالاتصال في خاناتها المحددة مع التأكيد على رقمك الهاتف عبر إرسال كود إلى الرقم الذي أضفته في خانة الهاتف، وتضغط على كلمة استكمال.- يطلب الموقع إرسال صورة ضوئية لبطاقة الرقم القومي، مع إرفاق صورة شخصية، لمتابعة التسجيل على موقع تذكرتي، على أن يتم تفعيل الحساب على الموقع لشراء وحجز التذاكر.