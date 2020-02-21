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علماء يكشفون العلاقة بين وجبة الإفطار ومرض السكري

الجمعة 21/فبراير/2020 - 10:16 م
وجبة الإفطار
وجبة الإفطار
إسلام جمال
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تعتبر وجبة الإفطار من أهم الوجبات الغذائية في اليوم، فالبعض يهملها ليحل محلها كوب من القهوة أو الشاى، الأمر الذى قد يعرضك للكثير من المشكلات الصحية أبرزها زيادة خطر الإصابة بالسكري.

ووفقًا لما ذكره موقع healthybuilderz الطبي، قام باحثون ألمان بدراسة أجريت في مؤخرًا تدعم بقوة ضرورة تناول وجبة الإفطار، من أجل الحماية من خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكرى.

ونظر باحثون في بيانات أكثر من 96 ألف فرد شاركوا في 6 دراسات مختلفة من أجل التعرف على العلاقة المرتبطة بين عدم تناول وجبة الإفطار والإصابة بمرض السكري، وجاءت نتائج الدراسة بأن حذف وجبة الإفطار مرة واحدة في الأسبوع يرتبط بزيادة فرصة الإصابة بالسكري بنسبة 6%.

وقد تعتقد أن الرقم صغير جدًا، لكن انتظر حتى تعرف ما الذي يمكن أن يحدث إذا ابتعدت عن الإفطار أكثر من مرة واحدة في العام.

90 % من سكان العالم عرضة للإصابة بالسكرى

أكدت مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية بمنظمة الصحة الأمريكية، أن 90- 95% من الناس عرضة للإصابة بمرض السكرى من النوع الثانى؛ بسبب العادات الغذائية الخاطئة فضلًا عن ارتفاع نسبة السمنة فى العالم.

بناءً على دراسة أجريت عام 2015، فإن 53٪ من الأفراد الذين يعيشون في الولايات المتحدة لا يتناولون وجبة الإفطار مرة واحدة على الأقل في الأسبوع.

وأحد الأسباب التي قدمها الأفراد المشاركون في استطلاع 2015 المذكور هو أنهم لم يشعروا بالجوع على الإطلاق، ومع ذلك يقول العلماء إنه شيء لا يستمر عادة لفترة طويلة، ومن المعروف أن الزيادة في الشهية نتيجة عدم تناول وجبة الإفطار تجعل الأطعمة غير الصحية الموجودة على وجه الكوكب هي أكثر الأطعمة التي لا تقاوم.

وأوضح الاطباء أن الإفراط في تناول الطعام يمكن أن يؤدي بسهولة إلى زيادة الوزن، ومن الحقائق الطبية المعروفة أن السمنة أو زيادة الوزن يمكن أن تزيد من خطر إصابة الفرد بمرض السكري.

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