الجيش الليبي يكشف تفاصيل تدمير سفينة وطائرتين لتركيا

كشف اللواء أحمد المسماري، المتحدث باسم الجيش الليبي، تفاصيل تدمير الجيش الوطني الليبي لسفينة تركية محملة بالأسلحة ومستودع للذخائر في ميناء طرابلس.أضاف المسماري، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الآن"، المذاع على فضائية extra news، أن الجيش الليبي وجّه ضربة للسفينة التركية بميناء طرابلس، وتم تدميرها بالكامل، وذلك بناءً على معلومات غاية في الدقة من فرق استطلاع الجيش بالميناء.كما أوضح المتحدث باسم الجيش الليبي، أن المرتزقة التركيين حاولوا استهداف الجيش الوطني الليبي جنوب طرابلس، بعد تدمير السفينة بساعتين عبر طائرات مسيّرة، لكن القوات المسلحة الليبية تمكنت من إسقاط طائرتين مسيرتين للجيش التركي، لافتًا إلى أن القوات المسلحة الليبية، قدمت العديد من الشهداء، وآلاف الجرحى والمصابين والإمكانيات المادية؛ لتحقيق متطلبات الشعب الليبي.كما أكد أن القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، ترحب بمخرجات اجتماع أعيان وحكماء ونخب ليبيا، اليوم، لافتًا إلى أن الاجتماع شهد التأكيد على الثوابت الوطنية، والتي تمثل الروح الحقيقية للدولة.وأعلن الجيش الوطني الليبي، أمس الأول، استهداف سفينة شحن تركية، كانت تحمل أسلحة في ميناء طرابلس، في إطار الجهود الحثيثة للجيش لوقف عمليات تهريب السلاح والمرتزقة من تركيا لميليشيات طرابلس.