تنسيق أمني بين العراق وإيران بسبب تفشّي «كورونا»

قال وزير الخارجية العراقي، محمد عبد الحكيم، الجمعة، إنه اجتمع مع نظيره الايراني محمد جواد ظريف للتنسيق بشأن انتشار فيروس كورونا في البلاد.ودعا عضو مفوضية حقوق الانسان علي البياتي الجمعة، إلى أن يدخل العراق مرحلة الإنذار الصحي (ج) بسبب تفشي فيروس "كورونا".وقال البياتي وفق لقناة السومرية نيوز، إنه "مع اعلان ‫الدول المجاورة ‬عن ‫كورونا فيروس، ولضعف ‫الوعي الصحي‬ لدى ‫المواطن‬، من الضروري ان يدخل ‫العراق‬ مرحلة ‫الإنذار الصحي‬ ( ج)".وأشار إلى "ضرورة إيجاد ‫تكاتف‬ حقيقي بين ‫الموسسات الحكومية‬ والغير الحكومية ‫والإعلام‬ لرفع الوعي الصحي ‫للوقاية‬ من المرض وتجنب ‫التجمعات غير الضرورية".