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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

إزالة 295 حالة تعدٍ بمركزي منيا القمح وديرب نجم بالشرقية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 03:25 م
إزالة حالة تعدٍ
إزالة حالة تعدٍ
سارة الوردانى
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أمر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، بإزالة 295 حالة تعدٍ على الأراضي أملاك الدولة بمركزي منيا القمح وديرب نجم، موضحًا أن الحملات نجحت في إزالة 237 حالة تعدٍ.

وأشار إلى أن المساحات الزراعية "على مساحة 11 فدانًا، و٢ قيراط و12 سهمًا بمركز ديرب نجم، بالإضافة إلى إزالة 32 حالة تعدٍ على أراضٍ أملاك الدولة مباني بمساحة ٣٦٧٥ م2، كما تم تنفيذ إزالة ٢٦ حالة تعد على أراضى أملاك الدولة مبانى بمساحة ٣٤٥ م٢ بمركز منيا القمح.

كلف رؤساء المراكز والمدن والأحياء بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية وإزالة المخالفة فى المهد وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأراضي التي يتم استردادها واتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها من التعديات مرة أخرى.

أكد المحافظ أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل قوة مع المعتدين على أملاك الدولة بالتنسيق مع كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والقوات المسلحة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية بالتزامن مع أعمال حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالموجة الـ١٥ المستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكدًا أنه لا تهاون مع المعتدين وتطبيق القانون على الجميع حتى استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وتواصل مراكز ومدن المحافظة تنفيذ قرارات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة وتطبيق القانون بكل حسم على المخالفين.

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