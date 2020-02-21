وزير التعليم العالي يتفقد جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

زار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الخميس، جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، للاطمئنان على انضباط سير الدراسة بها، وشملت الجولة تفقد المبنى التعليمي بالجامعة وقاعات الدراسة والمعامل والورش.وأجرى عبدالغفار خلال الزيارة حوارًا مفتوحا مع الطلاب؛ بهدف الاستماع لآرائهم بشأن ما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية، وحرص الوزير على توجيه قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بأهمية تدريب الطلاب والقيام بالزيارات التدريبية للمصانع والمؤسسات الإنتاجية.تقدم الجامعة برامج دراسية متنوعة تضم "برنامج تكنولوجيا معلومات، برنامج الميكاترونيكس، برنامج الأوتوترونيكس، برنامج الطاقة الجديدة والمتجدد"، وتعد الجامعات التكنولوجية الجديدة إحدى المشروعات القومية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاليًا من خلال فتح آفاق جديدة وإتاحة فرص للتعليم العالي تتوافق ومتطلبات سوق العمل من خلال تخصصات جديدة.وقد بدأت الدراسة بالفعل في ثلاث جامعات تكنولوجيا (القاهرة الجديدة - قويسنا – بني سويف) مع بداية العام الدراسي الحالي، للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني وطلاب الثانوية العامة الذين اجتازوا اختبارات القبول.وتسعى وزارة التعليم العالي فى المرحلة الحالية لإنشاء خمس جامعات تكنولوجية جديدة في "6 أكتوبر، برج العرب، بورسعيد، أسيوط، الأقصر"، وتم الانتهاء بالفعل من وضع الرسومات الخاصة بها وبدء أعمال الإنشاءات.