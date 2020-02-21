رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 21 فبراير 2020 الموافق 27 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

وزير التعليم العالي يتفقد جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية

الجمعة 21/فبراير/2020 - 02:17 م
الدكتور خالد عبد
الدكتور خالد عبد الغفار
إسراء جمال
طباعة
زار الدكتور خالد عبدالغفار، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أمس الخميس، جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، للاطمئنان على انضباط سير الدراسة بها، وشملت الجولة تفقد المبنى التعليمي بالجامعة وقاعات الدراسة والمعامل والورش.

وأجرى عبدالغفار خلال الزيارة حوارًا مفتوحا مع الطلاب؛ بهدف الاستماع لآرائهم بشأن ما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية، وحرص الوزير على توجيه قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بأهمية تدريب الطلاب والقيام بالزيارات التدريبية للمصانع والمؤسسات الإنتاجية.

تقدم الجامعة برامج دراسية متنوعة تضم "برنامج تكنولوجيا معلومات، برنامج الميكاترونيكس، برنامج الأوتوترونيكس، برنامج الطاقة الجديدة والمتجدد"، وتعد الجامعات التكنولوجية الجديدة إحدى المشروعات القومية التي تقوم بها وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاليًا من خلال فتح آفاق جديدة وإتاحة فرص للتعليم العالي تتوافق ومتطلبات سوق العمل من خلال تخصصات جديدة.

وقد بدأت الدراسة بالفعل في ثلاث جامعات تكنولوجيا (القاهرة الجديدة - قويسنا – بني سويف) مع بداية العام الدراسي الحالي، للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفني وطلاب الثانوية العامة الذين اجتازوا اختبارات القبول.

وتسعى وزارة التعليم العالي فى المرحلة الحالية لإنشاء خمس جامعات تكنولوجية جديدة في "6 أكتوبر، برج العرب، بورسعيد، أسيوط، الأقصر"، وتم الانتهاء بالفعل من وضع الرسومات الخاصة بها وبدء أعمال الإنشاءات.

موضوعات متعلقة

مكافأة مليون جنيه لمَن يقرأ 30 كتابًا ويُلخِّصها في الغردقة

خاص.. نص جلسة العتاب بين ثنائي الأهلي وكهربا

جماهير الأهلي تهاجم «شيكابالا» في مباراة السوبر

«الكابتن» ينفرد بتشكيل الأهلي أمام الزمالك.. جيرالدو مفاجأة فايلر

الصور

image description

«الدستور» داخل دار تعليم «برايل» للأطفال مجانًا

image description

«نهلة وشيماء» كفيفتان تحترفان البامبو على طريقة «برايل» (فيديو)

image description

«الركين».. سايس «مسرح الهرم» مبتور اليدين: «أنا الأشيك بشغلي مش لبسي» (فيديو)

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

الأكثر قراءة

عبدالله جمعة يستفز جماهير الأهلى بعد الفوز بالسوبر المصرى (فيديو)

العثور على جثة الصياد المصري المختفي في مياه الخليج بالكويت

القبض على بطل فيديو «عبده موته» بعد تمزيقه طالبًا بالإسكندرية

وقف العمل بشهادات الميلاد بعد 6 أشهر من إصدارها «شائعة»

إنفوجراف

image description

7 عقوبات يقرها البرلمان ضد الكيانات الإرهابية (إنفوجراف)

image description

5 محاذير لتنظيم الفتوى فى مشروع القانون الجديد (انفوجراف)

image description

8 مواد منظمة لمهمة مفتى الجمهورية فى القانون الجديد (إنفوجراف)

image description

كل شيء عن «الشقة من حق الزوجة» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

معدل الإصابة بالأزمات القلبية ينخفض بين الرجال أكثر من النساء

حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

دراسة خطيرة تكشف أثر الوجبات السريعة على الشهية

الحمية الغذائية المناسبة تعيد توازن البكتيريا النافعة

منوعات

أرقام باهظة.. خسائر شركات الروسية بسبب «كورونا»

60 % تراجع في إصابات الإنفلونزا باليابان

ما لا تعرفه عن فيروس كورونا (فيديو)

نيوزيلاندا تحكم بالسجن مدى الحياة لقاتل السائحة البريطانية

مقالات الرأي
وائل خورشيد
وائل خورشيد يكتب: سر «بعض الشيء»
د. محمد عفيفي
الروس فى مصر
مدحت بشاى
أيام مرسى.. عام الصدمات
جمال طه
العراق بين أمريكا و«ناتو».. وعودة فزاعة «داعش»
المزيد

الثقافة

معرض «عزلة» لأشرف زمزم بجاليرى سفر خانة

«المصحة» و«يكمن بداخلنا» في ثالث أيام نوادي المسرح بالأنفوشي

افتتاح معرض «منمنمات» بجاليري لمسات.. الاثنين

سفير فرنسا يفتتح معهدًا ثقافيًا بالشيخ زايد