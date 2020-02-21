العبد: إزالة الفكر الإرهابي مهمة أساسية لـ«الجامعات الإسلامية»

قال الدكتور أسامة العبد، أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، إن المهمة الأساسية للرابطة إزالة الفكر الإرهابي الذى دمر الكثير من البلاد، وتبادل الخبرات والمعلومات والثقافات، بين الجامعات، مؤكدًا أن الرابطة تعتبر من المؤسسات العالمية المميزة، وهي تربط كل الجامعات التي تدخل تحت مظلتها حيث تضم 200 جامعة من جميع العالم.وأضاف أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية خلال لقائه في برنامج "صباح البلد"، المذاع على قناة "صدى البلد"، أن الثقافات فى كل بلد مختلفة والرابطة تسعى لتبادل تلك الثقافات، خاصة بين الشباب، مردفًا أن هدف الرابطة محاربة التطرف، والإرهاب وإزالة الفكر الإرهابي من أذهان الشباب، موجهًا رسالة للشباب: "كفانا حروب".ولفت أمين عام رابطة الجامعات الإسلامية، إلى أن الهدف الأساسي للرابطة فى هذه المرحلة إزالة الفكر الإرهابي الذى دمر الكثير من البلاد، موضحًا أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، أكد خلال حديثه للمواطنين أن التطرف لم يقف فى بلد معينة ولكن نشاطه توسع فى بلاد كثيرة، مشيرًا إلى أنهم يتواصلون مع الطلاب في كل جامعة باللغة التي يتحدثون بها، وأكد أن كل محاضرة تمت فى الجامعات كان لها مردود إيجابي.ونوه إلى أن الرابطة تعقد مؤتمرات فى جميع البلاد التى تدخل تحت مظلتها، مؤكدًا أنهم يذهبون لآخر البلاد لإعطاء المحاضرات، وجميع المحاضرات التي يقدمونها تكون عن الفكر الوسطى وفهم الآخر، ونشر الأخوة الإنسانية.