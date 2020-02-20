مها أحمد: «ستات البيوت بترقص على أغاني المهرجانات» (فيديو)

قالت الفنانة مها أحمد، إن أغاني المهرجانات تستمع إليها "ستات البيوت بترقص عليها.. واحنا بنرقص عليها فى الجيم" ولا اعتراض عليها لكن يجب انتقاء كلماتها.جاء ذلك خلال مداخلة هاتفية للفنان مصطفى كامل ببرنامج "ربع دستة ستات" المذاع على فضائية المحور، تقديم مها أحمد، حيث قال كامل إن مطربي المهرجانات يقدمون مزيكا قدمها كل جيلنا، ويجب معالجة كلمات أغنياتهم فقط.وتابع: نحن عندما نعمل كمغنيين نبحث عن الأغانى "الهيد" التى تجذب الشباب ويرقصون عليها لكن الفيصل في اختيار الكلمات.