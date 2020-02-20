«تتحدث عن علاقات جنسية محرمة».. رأي داليا مصطفى في أغاني المهرجانات

عبرت الفنانة داليا مصطفى، عن سعادتها بقرار نقابة المهن الموسيقية بمنع مطربي المهرجانات من الغناء، مؤكدة أنها بشعة.وقالت خلال لقائها في برنامج "أسرار النجوم"، مع الإعلامية إنجي علي، والمذاع عبر "نجوم إف إم": "مبروك قرار إيقافهم وحاجة جيدة، ولما تسافري بلد اسمعي المزيكا وتعرفي ثقافتهم".وأضافت: "أنا معترضة على كلام المهرجانات وجاء لي هلع من بذاءة الكلمات، ويتحدثون عن علاقات جنسية محرمة وتجدين الأطفال يغنونها وهذه مصيبة، رأفة بالشباب، وشكرا للفنان هاني شاكر على قراره الأخير وأتمنى نرفض من جانبنا تواجدهم في أي فيلم".وكانت نقابة المهن الموسيقية برئاسة الفنان هاني شاكر، قد أصدرت قرارًا بمنع مطربي المهرجانات من الغناء في أي مكان ومنع إعطائهم تصريحات عمل.