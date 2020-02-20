موسى حوامدة: أحمد الشهاوى يدخل النص بفروسية عالية

قال الشاعر الفلسطيني موسى حوامدة، اليوم الخميس، إن الشاعر أحمد الشهاوى يدخل في النص بفروسية عالية.وأضاف "حوامدة"، خلال الأمسية الثقافية لمناقشة ديوان "ما أنا فيه" منذ قليل بدار بتانة للنشر، أنه يدرب الكلام كأنه يحاول أن يربيه، واستطاع بمهارة العازف العارف أن ينسج قصائد ديوانه الأخير.من جانبه، أشار الناقد الأدبى شعبان يوسف، أن ديوان "ما أنا فيه" متاح مجانا لحاضري الأمسية.