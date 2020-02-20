أمريكا تعلن مشاركة وفد السراج في مفاوضات جنيف العسكرية

أعلنت السفارة الأمريكية في ليبيا، عن مشاركة وفد حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج في اجتماع 5+5 العسكري بجنيف بعد تعليق مشاركته في وقت سابق من هذا الأسبوع.وقالت السفارة الأمريكية في بيان رسمي مساء اليوم عبر صفحتها على موقع فيسبوك: "يُشيد السفير نورلاند بقرار حكومة الوفاق الوطني والقوات المسلّحة العربية الليبية باستئناف محادثات لجنة 5+5 في جنيف".وأكد البيان أنه عقِب لقاء السفير الأمريكي مع المشير حفتر يوم الثلاثاء، تحدّث السفير مع رئيس الوزراء السراج أمس الأربعاء لتقديم قراءة كاملة للاجتماع ومناقشة آفاق التوصل لوقف دائم لإطلاق النار.وشدد البيان على أن السفير الأمريكي ورئيس وزراء حكومة الوفاق السراج اتفق على الاجتماع مجددًا قريبًا.وعلقت السراج مشاركة وفده في مشاورات جنيف العسكرية بعد قصف الجيش الليبي لسفينة أسلحة تركية في طرابلس كانت تنقل أسلحة للجماعات الإرهابية.