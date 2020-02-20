«القمة فى الكعبة».. الزمالكاوية يدعون لحصد السوبر.. والأهلاوية: هنفوز 6

قبل ساعات من انطلاق السوبر المصري بين الأهلي والزمالك على ملعب محمد بن زايد في الإمارات، وصلت الحرب الكلامية بين الجمهوريين إلى ذروتها عبر مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، ولأول مرة تخرج تلك المنافسة خارج هذا الإطار وخارج المستطيل الأخضر لتصل إلى الأماكن الدينية المقدسة مثل الكعبة والحرم الشريف.وكتب بعض المعتمرين أمنياتهم لنتيجة اللقاء خلال أدائهم لمناسك العمرة، حيث كتب زملكاوي «اللهم بحق هذا المكان المبارك انصر الزمالك اليوم في السوبر المصري.. السوبر زملكاوي»، بينما كتب آخر على ورقة حمراء حمراء يارب الأهلي يفوز 6-0 على الزمالك».