الذهب يرتفع لأعلى مستوى منذ 7 أعوام

واصلت العقود الآجلة للذهب مكاسبها لليوم السادس على التوالي، وسط تخوف المستثمرين من تزايد وفيات فيروس «كورونا» المُستجد خارج الأراضي الصينية، واتجهوا إلى المعدن النفيس باعتباره ملاذً آمنًا.واستمر الذهب في تسجيل مكاسب يومية للجلسة السادسة على التوالي إلى جانب الدولار الأمريكي، وهو أمر لا يحدث عادة لأن العملة الأمريكية القوية يُمكن أن تُضعف من جاذبية الأصول الآمنة المرتبطة بالدولار مثل المعدن الأصفر.وارتفعت العقود الآجلة للذهب تسليم أبريل 7.60 دولار، بما يوازي 0.5%، لتصل إلى 1619.40 دولار للأوقية، بعد ارتفاع مشابه في الجلسة السابقة، وتسجيله أعلى مستوياته منذ فبراير لعام 2013، فيما استقرت العقود الآجلة للفضة تسليم مارس عند 18.32 دولار للأوقية.وعلى الرغم من انخفاض معدل حالات الإصابة الجديدة بالفيروس التاجي في الصين، إلا أن المستثمرين لا يزالون متخوفون من استمرار انتشار فيروس كورونا في عدد من الدول الأخرى في العالم.وأعلنت كوريا الجنوبية تسجيل أول حالة وفاة في البلاد بسبب فيروس كورونا الجديد في ظلّ تجاوز عدد الحالات المؤكدة عتبة المئة، وطلبت السلطات الكورية على أثرها من 2.5 مليون مواطن البقاء في منازلهم.ويُقدر المحللون في جولدمان ساكس أن الفيروس التاجي قد يُحدث في النهاية تصحيحًا لأسواق الأوراق المالية.