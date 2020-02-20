سامح عاشور: 600 مليون جنيه فائض صندوق نقابة المحامين

قال سامح عاشور، نقيب المحامين، إن منتقدي مواد الدستور الخاصة بالمحاماة وتعديلات قانون المحاماة الجديدة، لم يطلعوا على شيء وحاولوا وقف التعديلات، رغم أهميتها ودورها في زيادة مواردها المالية، وهناك من يعمدون إلى تشويه إنجازاتنا.وأضاف عاشور، في كلمته بمؤتمر السويس، أن التطاول على الخصوم في انتخابات المحامين، سيتم مواجهته بعد انتهاء العملية الانتخابية، ولن نقبل استخدام ألفاظ غير لائقة.واستكمل: "حاولنا منع تطبيق قانون القيمة المضافة وعطلنا نفاذه في زاويته العقابية على المحامين من خلال بروتوكول مع وزارة المالية، كما لا يتم الالتزام بدفع الـ10% من قيمة أتعاب المحامين"، مؤكدا أنه سيصلح أي أخطاء في الفترة المقبلة.وتابع: "رغم كل الصرف على الإنشاءات والنقابات الفرعية والنوادي والعلاج، إلا أننا لدينا ما يزيد على 600 مليون جنيه فائضا".