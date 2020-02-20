مكافأة مليون جنيه لمَن يقرأ 30 كتابًا ويُلخِّصها في الغردقة

نشرت مدرسة «الوفاء» الابتدائية في مدينة الغردقة التابعة لمديرية التربية والتعليم بمحافظة البحر الأحمر، عبر صفحتها الرسمية على «فيسبوك»، إعلانًا لمسابقة تجريها المدرسة ضمن المشروع الوطني للقراءة.وجاء في الإعلان أنَّ المدرسة تجري مسابقة للقراءة ومَن يتمكّن من قراءة وتلخيص 30 كتابًا سيحصل على مكافأة مالية قدرها مليون جنيه مصري، مؤكدةً أنَّ المسابقة تحت إشراف مديرية التربية والتعليم.وأوضحت أنَّ المسابقة تشمل طلاب المدرسة فقط وأنَّ آخر موعد للمسابقة 30- 6 المقبل وسيتم الإعلان عن الفائزين بالمسابقة وتسليم الفائز المكافأة بالكامل.