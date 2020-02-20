افتتاح معرض «ملكوت» لـ أحمد الصعيدي بمركز محمود مختار

يفتتح الدكتور خالد سرور، رئيس قطاع الفنون التشكيلية٬ في السابعة مساء اليوم الخميس٬ معرضين تشكيليين لكل من الفنان أحمد الصعيدي والفنانة نشوى عمران، وذلك بمركز محمود مختار الثقافي.ويبدأ المعرض الأول تحت عنوان «أحلام ملونة» للفنانة نشوى عمران٬ في قاعة (إيزيس)، والذي يحتوي مجموعتها التصويرية الجديدة، التي تحمل للمشاهد قصصًا وحكايات من أحلامها رسمتها بفرشاتها وأدواتها لنذهب معها في رحلة إلى أعماق روحها.وتتقول «نشوى»: «كل منا يبحث في عالمه الخاص، في أعماقه، بل أعماق أعماقه، يتجول، يختزن ويستوعب التفاصيل، ليكتب ويرسم ويلون ويخطط حلم لم يراه أحد سواه، وربما الفنان ذاته تفاجئه أحلامه، وينقلها بدهشة على أسطح لوحاته ليسجل للواقع شخوص تتحرك وأمكنة وأحوذة عبر زمان ومكان ما».وفي قاعة (نهضة مصر) يقدم الفنان أحمد الصعيدي معرضه، تحت عنوان «ملكوت»، ويحتوي على مجموعة منتخبة من أعمال في مجال التصوير، تتميز بالتنوع، وإن غلب عليها الأسلوب التجريدي، وفي مجملها تصف حالة شعورية، حيث أطلق الفنان العنان لخياله متحدثًا بلغة اللون وبعفوية تعكس خبراته وامتداد ممارساته الفنية لسنوات طويلة، حفلت بالتجريب والبحث في كل المدارس وصولًا لبصمة خاصة لشخصيته الفنية، وتنقل لنا المشاهد التصويرية تفاعل الفنان مع العديد من الموضوعات من الواقع والبيئة والمجتمع برؤى وأساليب مختلفة وثرية.ويستمر العرض حتى 1 مارس 2020 في رحاب متحف محمود مختار بجوار نادي القاهرة بالجزيرة.