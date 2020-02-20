السوبر المصرى.. موعد مباراة الأهلى والزمالك والقنوات الناقلة

عشاق الكرة المصرية على موعد مع المواجهة المرتقبة بين الأهلي والزمالك على لقب السوبر المصري المقرر إقامتها في الإمارات، وذلك لأن الندية الكبيرة بين الفريقين على اللقب الثالث في مصر من خلال الفوز بهذه المبارة.ويرغب لاعبو الفريقين في الفوز بالبطولة، خاصة في ظل تصدر الأهلي للدوري المصري، بينما حقق الزمالك لقب السوبر الإفريقي الجمعة الماضي، على حساب الترجي التونسي.موعد مباراة الأهلي والزمالك اليوموتنطلق مباراة الأهلي والزمالك في الساعة السابعة مساء اليوم الخميس بتوقيت القاهرة والثامنة بتوقيت السعودية والتاسعة بتوقيت الإمارات.القنوات الناقلة لمباراة الأهلي والزمالك في السوبروتٌنقل مباراة الأهلي والزمالك عبر قنوات أون سبورت وتايم سبورت، وأبو ظبي الرياضية الأولي والثانية في بطولة كأس السوبر المصري.