أزهرى يرفض الإجابة على سؤال: «هل دخول العثمانيين مصر غزو أم خلافة إسلامية؟»

قال الدكتور محمود عابدين أحد علماء الأزهر الشريف، إن الصحابي عمرو بن العاص هو الذى فتح مصر وأدخل الإسلام إلى بلادنا، مشيرًا إلى أن هناك من يصف دخول بن العاص بالغزو ولكن نحن الأزهريون نصفه بالفتح.وأضاف خلال لقاء ببرنامج "رأي عام" المذاع على فضائية "تن" أن هناك دعوات تتهم الإسلام بأنه انتشر فى مصر عن طريق السيف والغزو، متسائلًا إذا لماذا يظل الناس على إسلامهم حتى اليوم ما يعني أن الإسلام انتشر برغبة واقتناع من الناس.وعن سؤال حول تركيا والغزو العثمانى لمصر وهل هو خلافة إسلامية أم غزو، رفض عابدين الإجابة وامتنع عن الرد على هذا السؤال.