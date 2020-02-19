حليب الإبل يحميك من ارتفاع السكر والكولسترول بالدم

كشفت العديد من الدراسات عن احتواء حليب الإبل على الحديد والزنك والبوتاسيوم والنحاس والصوديوم والمغنيسيوم، ونسبة عالية من فيتامين "أ" و"ب2" و"سي" إلى جانب حصة جيدة من البروتين.وتوفر هذه التوليفة فوائد صحية عديدة أهمها: تقوية المناعة ومحاربة الالتهابات، كما تتضمن تركيبة هذا الحليب بروتينًا يعمل مثل الأنسولين، لذلك يوفر وقاية من ارتفاع نسبة السكر بالدم.نظرًا لتركيبة الحليب الغنية بالمغذيات يُنصح بتقديمه للأطفال في مرحلة النمو، وخاصة من لديهم سوء تغذية فوائد حليب الإبل:- يوفر مجموعة من مضادات الالتهابات، تقوّي المناعة في مواجهة نزلات البرد.- يحتوي حليب الابل على مضادات لمرض السكري، وبروتينًا يعمل مثل الأنسولين على خفض مستوى السكر بالدم.- تركيبة هذا الحليب غنية بالمغذيات، لذلك يُنصح بتقديمه للأطفال في مرحلة النمو، وخاصة من لديهم سوء تغذية.- يمتاز حليب الابل بنسبة السكر والكولسترول المنخفضة فيه، لذلك يعتبر من أنواع الحليب التي تساعد على التخسيس وإنقاص الوزن الزائد.