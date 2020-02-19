دبلوماسى سابق: العلاقات بين مصر وبيلاروسيا مرشحة للتطور

قال السفير محمد حجازي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، إن دولة بيلاروسيا كانت إحدي المناطق الاستراتيجية الهامة المصدرة للصناعة المصرية، لافتا إلى أن العلاقات بين مصر وبيلاروسيا مرشحة للتطور والتوسع في مجالات عدة.وأضاف حجازي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "الحياة اليوم" المذاع على فضائية الحياة، أن هناك مجالا لتبادل التكنولوجيا بين البلدين ومجال المعارف، مشيرًا إلى أن حجم التبادل التجاري يزداد منذ عام 2017، مؤكدًا أن العلاقة بين الدولتين تسير على طريق مهم.وتابع: "بيلاروسيا من البلدان المالكة لتكنولوجيا متطورة في مجال صناعة الآلات الزراعية، وتقصد مصر من علاقاتها، توطين المعارف الجديدة والتكنولوجيات المتطورة".وأوضح حجازي، أن التحالف الاقتصادي بين مصر وبيلاروسيا مهم ويرعاه الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرًا إلى أننا نسير على المسار الصحيح.