لخريجى الجامعات الحكومية والخاصة.. الشروط والتخصصات للتقديم للكلية الحربية

التخصصات المطلوبة لدفعة مايو 2020 من الذكور والإناث للتقديم بالكلية الحربية:

شروط قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بالكلية الحربية:

فتحت وزارة الدفاع والإنتاج الحربى باب التقديم لدفعة مايو 2020 من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة بالكلية الحربية، ابتداءً من الإثنين 24-2-2020، بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة.1- أن يكون المتقدم من الذكور الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه، فى تخصصات كلية العلوم الآتية: "كيمياء خاصة - كيمياء مزدوجة - ميكروبيولوجى - كيمياء حيوية - حيوان - بيولوجى - جيولوجيا - فيزياء - كيمياء تحليلية - حواسب وتكنولوجيا المعلومات".2- الذكور والإناث الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه من كليات: الحاسبات والمعلومات، الحقوق، التجارة "محاسبة"، الزراعة، التربية الرياضية، اللغات "عربية - إنجليزية - عبرية - ألمانية - فرنسية - يابانية"، الاقتصاد والعلوم السياسية، الآداب "علم نفس واجتماع"، إعلام وصحافة وسينما، فنون جميلة "نحت ورسم"، تربية موسيقية.3- ألا تزيد السن للحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير على 30 سنة، والحاصلين على درجة الدكتوراه على 34 سنة.1- يشترط أن يكون المتقدم ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية دولة أخرى.2- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف.3- أن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد استقال أو فصل تأديبيًا من أى كلية أو معهد أومدرسة.4- ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.5- يشترط إرفاق بيان المعاملة التجنيدية، ويتم استخرجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها المتقدم.6- لا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدم لها فى حالة عدم اللياقة الطبية.7- أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية، وأن يؤدى بنجاح اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر.8- أن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والعرض الطبى العام، والذى يشمل التحاليل الطبية المتقدمة.9- أن يجتاز الاختبار الشخصى (كشف الهيئة).10- تقدم طالب الالتحاق بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للكلية الحربية، مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية.11- ألا يقل الطول عن (170) سم للذكور، و(155) سم للإناث.وتكون مدة الدراسة عامًا دراسيًا لجميع التخصصات، ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.