رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

لخريجى الجامعات الحكومية والخاصة.. الشروط والتخصصات للتقديم للكلية الحربية

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 06:22 م
للكلية الحربية
للكلية الحربية
طباعة
فتحت وزارة الدفاع والإنتاج الحربى باب التقديم لدفعة مايو 2020 من خريجى الجامعات الحكومية والخاصة بالكلية الحربية، ابتداءً من الإثنين 24-2-2020، بمقر الكلية الحربية بمصر الجديدة.

التخصصات المطلوبة لدفعة مايو 2020 من الذكور والإناث للتقديم بالكلية الحربية:

1- أن يكون المتقدم من الذكور الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه، فى تخصصات كلية العلوم الآتية: "كيمياء خاصة - كيمياء مزدوجة - ميكروبيولوجى - كيمياء حيوية - حيوان - بيولوجى - جيولوجيا - فيزياء - كيمياء تحليلية - حواسب وتكنولوجيا المعلومات".

2- الذكور والإناث الحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير أو الدكتوراه من كليات: الحاسبات والمعلومات، الحقوق، التجارة "محاسبة"، الزراعة، التربية الرياضية، اللغات "عربية - إنجليزية - عبرية - ألمانية - فرنسية - يابانية"، الاقتصاد والعلوم السياسية، الآداب "علم نفس واجتماع"، إعلام وصحافة وسينما، فنون جميلة "نحت ورسم"، تربية موسيقية.

3- ألا تزيد السن للحاصلين على درجة دبلومة الدراسات العليا أو الماجستير على 30 سنة، والحاصلين على درجة الدكتوراه على 34 سنة.

شروط قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات المصرية الحكومية والخاصة بالكلية الحربية:

1- يشترط أن يكون المتقدم ووالداه وأجداده مصريين وغير مكتسبين أو متقدمين للحصول على أى جنسية دولة أخرى.

2- ألا يكون المتقدم قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو فى جريمة مخلة بالشرف.

3- أن يكون حسن السير والسلوك، وألا يكون قد استقال أو فصل تأديبيًا من أى كلية أو معهد أومدرسة.

4- ألا يكون قد أعفى من الخدمة العسكرية لعدم اللياقة الطبية.

5- يشترط إرفاق بيان المعاملة التجنيدية، ويتم استخرجها من إدارة التجنيد أو منطقة التجنيد التابع لها المتقدم.

6- لا يجوز إعادة الكشف الطبى على الطالب فى نفس الدفعة المتقدم لها فى حالة عدم اللياقة الطبية.

7- أن يجتاز اختبارات اللياقة البدنية، وأن يؤدى بنجاح اختبار قفزة الثقة فى حمام السباحة من ارتفاع 7.5 متر.

8- أن يجتاز بنجاح الاختبارات النفسية والعرض الطبى العام، والذى يشمل التحاليل الطبية المتقدمة.

9- أن يجتاز الاختبار الشخصى (كشف الهيئة).

10- تقدم طالب الالتحاق بتعهدات كتابية تتضمن الالتزام الكامل بشروط التقدم للكلية الحربية، مع التأكيد على أن تكون البيانات المدرجة فى أوراق القبول والتى تم على أساسها قبول الطالب صحيحة طوال فترة وجوده بالكلية.

11- ألا يقل الطول عن (170) سم للذكور، و(155) سم للإناث.

وتكون مدة الدراسة عامًا دراسيًا لجميع التخصصات، ويمنح الخريج شهادة إتمام الدراسة العسكرية.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 20 ساعة

«الصحة» تفجر مفاجأة عن تسجيلات «واتساب» الصوتية حول «كورونا»

منذ ساعة و 8 دقيقة

وكيل «الموسيقيين» يكشف عن حقيقة مخاطبة «يوتيوب» لوقف المهرجانات

منذ ساعة و 17 دقيقة

والدة طالبة الهرم: صداع مزمن وراء سقوط «مريم» من البلكونة

منذ حوالي 22 ساعة

«حولوا السبورة الذكية إلى رقيعة».. قصة فيديوهات الرقص بمدرسة في المنوفية

الصور

image description

تجهيز 74 سيارة إسعاف نموذجية بالوادى الجديد (صور)

image description

جامعة المنيا تختتم فعاليات اليوم العلمي لطب الأسنان (صور)

image description

محافظ الغربية يبحث سبل تطوير قرية كفر سليمان (صور)

image description

أسيوط تستعد لاستقبال مبادرة «نور حياة» (صور)

image description

ب«عرائس الماريونت» وإطلالات مميزة.. نجوم «صندوق الدنيا» يطفون البهجة على حفل العرض الخاص

الأكثر قراءة

وكيل «الموسيقيين» يكشف عن حقيقة مخاطبة «يوتيوب» لوقف المهرجانات

صورة فتاة على «فيسبوك» تعدم متهمَين وتسجن 5 فى قنا

«البرنس» يتهم محمد رمضان بـ«اقتحام مطعمه»: «مش هسيب حقي.. وهقاضيه» (فيديو)

مقطع يُعرض لأول مرة.. لحظة انفجار ميناء طرابلس (فيديو)

إنفوجراف

image description

أم بلا قلب.. قتلت ابنيها انتقامًا من زوجها (انفوجراف)

image description

موسم اكتئاب الربيع.. الأعراض والعلاج (إنفوجراف)

image description

المهرجانات في المحكمة (إنفوجراف)

image description

طرق حماية مقدمى الرعاية الصحية لمصابى «كورونا» (إنفوجراف)

أيام زمان

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

«عملت بالصحافة ولي قصة مأسوية».. اعترافات محمود عبد العزيز

الحب السري في حياة صباح: «رجل ثلاثيني ابتزها.. وكاد يدمر مستقبلها»

اتعودت عليك.. حكاية أغنية شادية للنادي الأهلي

نجم الساعة

هاني شاكر سلطان الأخلاق.. عايروه بأنه «ابن أمه» فقبل فنانة كبيرة رغمًا عنها

الصحة

الوجبات السريعة تؤدي لفقدان السيطرة العصبية على الشهية

دراسة: خمول المراهقين يزيد تعرضهم للاكتئاب

حمية البحر المتوسط مفيدة لكبار السن

6 علامات تنذر بتعرضك لحالة طبية قاتلة

منوعات

الشروط والتخصصات المطلوبة لخريجى الدراسات العليا للتقديم للكلية الحربية

لخريجى الجامعات الحكومية والخاصة.. الشروط والتخصصات للتقديم للكلية الحربية

قبول دفعة جديدة من خريجى الجامعات بالكلية الحربية

للإناث.. شروط وتخصصات التقديم في الكلية الحربية

مقالات الرأي
يوسف إدوارد
دبلوماسية الزائر الدولى فى ثمانين عامًا
ماجد حبته
إرهابى بدرجة وزير!
د.مينا بديع عبدالملك
خيرًا أن تكون بلا رأس
ثروت الخرباوي
كيف يتلاعب الإخوان بجلال الموت
المزيد

الثقافة

العرض المسرحي «ثلاثة أحكام في واحد» ببيت ثقافة طوخ

«وقائع فتح العرب لمصر» ندوة بمتحف الفن الإسلامي.. السبت

«التراث الغذائي المصري» ندوة بالمركز الثقافي الهولندي.. 25 مارس

بيت السناري الثقافي ينظم معرض «الرسم بالكلمات».. الأحد