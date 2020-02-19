أبوظبي للإعلام تحدث منصاتها المقروءة والمسموعة والمرئية

كشفت أبوظبي للإعلام، التابعة لشركة أبوظبي التنموية القابضة، عن خطة تطوير شاملة في الشكل والمضمون لجميع منصاتها المقروءة والمسموعة والمرئية، لتقدم محتوى إعلاميًا مبتكرًا يواكب تطلعات الجمهور.يأتي الكشف عن تفاصيل الخطة التطويرية ضمن استراتيجية أبوظبي للإعلام التي تتضمن إطلاق تطبيقات رقمية، وإنتاج برامج إذاعية وتليفزيونية جديدة وتطوير المحتوى المطبوع.وتستند هذه الاستراتيجية على نتائج سلسلة من الأبحاث النوعية والدراسات الميدانية التي أجرتها أبوظبي للإعلام لاستطلاع آراء الآلاف من الأشخاص من جميع شرائح المجتمع في دولة الإمارات والعالم العربي، والتعرف على توجهاتهم واحتياجاتهم، وتطوير برامجها بناءً على هذه النتائج.وبهذه المناسبة، قال الدكتور سلطان بن أحمد الجابر، وزير دولة رئيس مجلس إدارة أبوظبي للإعلام: "تم وضع الاستراتيجية الجديدة للشركة تماشيًا مع توجيهات القيادة الرشيدة بضرورة استشراف المستقبل والارتقاء بأداء هذه المنظومة الإعلامية الوطنية لتعزيز دورها المتميز في الاستعداد للخمسين عامًا المقبلة وإبراز النموذج الحضاري الريادي والإنجازات الكبيرة التي تحققها دولة الإمارات.وتابع: "أود أن أتقدم بالشكر والتقدير إلى شركة أبوظبي التنموية القابضة وإلى أعضاء مجلس إدارة شركة أبوظبي للإعلام الذين أشرفوا على صياغة الاستراتيجية الجديدة وساهموا في إثرائها لضمان استمرار دورها المتميز وتكريس مكانتها كشركة جاذبة للمواهب والكوادر الوطنية المبدعة من كتّاب ومقدمين وإعلاميين وتمكينهم من أداء رسالتهم ومهامهم وفق أعلى المعايير".وأضاف: "تتمحور الاستراتيجية الجديدة حول رؤية طموحة لتطوير منصات أبوظبي للإعلام كافةً، مع التركيز بشكل رئيسي على الاستجابة لتطلعات الجمهور، والريادة في إنتاج المحتوى، وتجديد العلامات التجارية للشركة لمواكبة التغيير المستمر في المشهد الإعلامي حول العالم، وتكثيف حضور المنصات الرقمية، إضافة إلى تسهيل الوصول للمحتوى الحصري الذي تنتجه أبوظبي للإعلام عبر إطلاق تطبيقات رقمية مخصصّة تقدّم أحدث التطورات التقنية وفق أعلى معايير الجودة العالمية".