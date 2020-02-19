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الأربعاء 19 فبراير 2020 الموافق 25 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

حبس «حماة» 3 سنوات لإجهاضها زوجة ابنها واستئصال رحمها

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:17 م
حبس
حبس
داليا عبد الباسط
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حصلت "الدستور" على تفاصيل حكم محكمة جنح الأميرية، بحبس سيدة 3 سنوات؛ لاتهامها بضرب زوجة ابنها والتسبب في إجهاضها وإصابته بعاهة مستديمة تتمثل في استئصال "الرحم" أثناء مشاجرة عائلية.

تعود تفاصيل القضية إلى قيام المجني عليها بتحرير محضر رقم 7419 لسنة 2019 قسم شرطة الأميرية، تتهم فيها والدة زوجها بالتعدى عليها بالضرب المبرح مما تسبب في إجهاضها وتدهور حالتها إلى استئصال رحمها.

وقالت "ش.ع" في تحقيقات النيابة العامة إنها تزوجت منذ سبعة شهور فقط قبل الحادث، ومنذ عقد القران بدأت الخلافات مع "حماتى" وسوء معاملتها وسبها الدائم لي.

وتابعت:" اضطررت لتحمل إيذائها لي نظرًا لعدم مقدرة زوجى على التصدي لها ولأفعالها، وأحيانًا كانت تتعدى عليّ بالضرب وكانت تبرر لزوجى هذا التعدي بأنها تعتبرني مثل ابنتها وتؤدبني، وطلبت من زوجى الانتقال في شقة بعيدة عنها حتى تستقر حياتنا بعيدًا عن المشاكل، لكنه رفض لأنه الابن الوحيد لها ولا يستطيع تركها فلم أجد أمامى سوى تحملها وظننت بأنها ستتغير عندما أنجب أحفادها".

واستكملت: "يوم الواقعة اكتشفت وجود مراسلات على هاتف زوجى تجمعه بامرأة غريبة، جن جنونى وتشاجرت معه وطلبت منه تبرير ما شاهدته من رسائل على هاتفه، لكن حماتى انهالت على بالضرب المبرح مبررة أنه ليس من الاحترام بأن أتحدث مع زوجي بهذه الطريقة".

وأضافت: "برغم علمها بحملي إلا أنها لم تتوقف عن ضربي أمام زوجي، إلا بعد إصابتي بنزيف حاد طلب الإسعاف لنقل سريعًا للمستشفى، وتم إجهاضي واستئصال الرحم نهائيًا، وأخطرت المستشفى قسم الشرطة واستمع الضباط لأقوال وحكيت كل ما حصل برغم محاولتها هي وزوجي بعدم توجيه اتهامات لأحد".

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