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رئيس التحرير التنفيذي
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الثقافة

بعد توقف 3 سنوات.. عبد الدايم وعطية يفتتحان قصر ثقافة توشكى

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 12:17 م
قصر ثقافة توشكى
قصر ثقافة توشكى
جمال عاشور
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تفتتح الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان، غدا، قصر ثقافة توشكى بعد عمليات إحلاله وتجديده، بحضور الدكتور أحمد عواض رئيس الهيئة العامة لقصور الثقافة.

وأكدت عبد الدايم استمرار وتواصل عملية إثراء البنية الثقافية في مختلف ربوع مصر، والتي تمثل روافدا للتنوير، مشيرة إلى دور القوى الناعمة في بناء الإنسان وتطوير المجتمع باعتبارها أحد العناصر الهامة لتحقيق التنمية المستدامة.

وأضافت أن قصر ثقافة توشكى خطوة جديدة على طريق استراتيجية تحقيق العدالة الثقافية والوصول بالمنتج الفكري والفني إلى المنطقة الحدودية والأكثر احتياجا، مشيرة إلى أنه تم إعداد برنامج متنوع يضم مختلف ألوان الإبداع ويعمل على استثمار وتوجيه طاقات الشباب والأجيال الجديدة من أبناء الجنوب.

من جانبه قال أحمد عواض إن قصر ثقافة توشكى يعد من أقدم المواقع الثقافية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة، ويعود تاريخه إلى عام ١٩٦٤ وتوقف العمل به منذ ثلاث سنوات نتيجة لتصدع المبنى.

ووجهت وزيرة الثقافة أثناء زيارتها في العام الماضي بسرعة إنهاء أعمال الإحلال والتجديد واستغلال كامل مساحة الأرض المخصصة له والتي وصلت إلى 1245 متر مربع، ويتكون من طابقين ومسرح بمسطح 180 متر مربع ويضم الدور الأرضي مكتبة عامة، قاعة تكنولوجيا معلومات، قاعات المرسم والحرف البيئية والفنون التشكيلية إلى جانب غرف الفنانين والإداريين، أما الدور الأول يشمل قاعات أنشطة الطفل وغرفة الإسقاط بالإضافة إلى خدمات لذوي القدرات الخاصة.

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