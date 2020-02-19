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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

قرقاش: عودة الدور العربي في سوريا أصبح ضرورة

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:50 ص
أنور قرقاش
أنور قرقاش
وكالات
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أكد وزير الدولة الإماراتي للشئون الخارجية أنور قرقاش أن ما يجري في محافظة إدلب السورية يظهر غياب الدور العربي في البلاد.

وكتب قرقاش، على حسابه على موقع "تويتر": "المتابع للمشهد السوري وما يجري في إدلب من مواجهات خطيرة يدرك أبعاد غياب الدور العربي".

وأضاف: "صراع مصالح يطال البشر والأرض تخوضه الدول وكأن العالم العربي مشاع، أو فضاء لطموحها ولامتدادها الاستراتيجي".

وشدد على أن "عودة الدور العربي لمواجهة تحديات الأمن العربي أصبح أكثر من ضرورة".

وكانت الإمارات أعادت فتح سفارتها في دمشق نهاية عام 2018، بعد سبع سنوات على إغلاقها عام 2011 على خلفية الاحتجاجات في سورية.

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