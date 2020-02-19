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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد أسبوعين من الحجر الصحي.. بدء إخلاء «السفينة الموبوءة» في اليابان

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 10:44 ص
سفينة
سفينة
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بدأ ركاب السفينة الموبوءة بفيروس كورونا "دايموند برنسيس" قبالة مدينة يوكوهاما اليابانية في مغادرتها اليوم الأربعاء، بعد بقائهم في الحجر الصحي لمدة أسبوعين، والتي أثارت تساؤلات بشأن طريقة تعامل الحكومة اليابانية مع أزمة تفشي الفيروس على متن السفينة.

وأفادت الحكومة اليابانية، وذلك بحسب ما أوردت وكالة أنباء كيودو اليابانية، بأنه من المتوقع أن تستمر عملية مغادرة السفينة لمدة ثلاثة أيام على الأقل.

وتألفت أولى المجموعات المغادرة للسفينة من نحو 500 راكب غالبيتهم من كبار السن؛ بعد أن جاءت نتائج اختبارات إصابتهم بالفيروس سلبية وعقب استكمال فحوصاتهم النهائية بالمتابعة مع الأطباء.

ومن جانبه، قال وزير الصحة الياباني كاتسونوبو كاتو في اجتماع لجنة برلمانية، إنه لا توجد حاجة لإبقاء الركاب الذين غادروا السفينة، في المزيد من العزل.

قد خضعت السفينة للحجر الصحي منذ وصولها إلى مدينة يوكوهاما اليابانية في الثالث من فبراير الحالي، بعد أن تم اكتشاف حالات إصابة بـ"كورونا" بين ركابها، وحسب البيانات الأخيرة تجاوز عدد المصابين بالفيروس 540 شخصًا من إجمالي نحو 3700 شخص على متن السفينة ما بين ركابها وأفراد طاقمها.

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