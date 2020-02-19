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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

عرض الأرشيف الفوتوغرافي بين القاهرة ولندن بمكتبة الأسكندرية.. اليوم

الأربعاء 19/فبراير/2020 - 03:06 ص
جريدة الدستور
نضال ممدوح
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ينظم مركز دراسات الحضارة الإسلامية بمكتبة الإسكندرية٬ في الثانية عشرة من ظهر اليوم الأربعاء٬ ندوة بعنوان «القاهرة الإسلامية في الأرشيف الفوتوغرافي بين القاهرة ولندن»، وذلك في المدخل الرئيسي بقاعة الأوديتوريوم.

وتشارك في الندوة المهندسة المعمارية الدكتورة أمنية عبد البر، الباحثة بمتحف فيكتوريا وألبرت بلندن، حيث تتحدث عن أرشيف صور البروفسور كريزويل Creswell، أحد الباحثين الرواد في تخصص العمارة الإسلامية، والذي ضمَّ صورًا للقاهرة التاريخية، بهدف الوقوف على قيمتها الممتدة إلى اليوم، على الرغم من مرور ما يقرب من قرن من الزمان على تصويرها.

وتتحدث كذلك الباحثة البريطانية إيلا رافليوس Ella Ravilious، باحثة وأمينة قسم الرقمنة والتوثيق بمتحف فيكتوريا وألبرت بلندن، عن القاهرة التاريخية في الأرشيف الفوتوغرافي لمتحف فيكتوريا وألبرت بلندن، وذلك لما يمثله الأرشيف من قيمة تاريخية وأثرية في دراسة حضارة وآثار مصر الإسلامية.

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