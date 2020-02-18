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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«شهود»: الكثير من الدول ترغب في إجراء تدريبات عسكرية مع مصر

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 11:54 م
اللواء ناجي شهود
اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية
أحمد عبد الرازق
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قال اللواء ناجي شهود المستشار بأكاديمية ناصر العسكرية، إن التدريب العسكري المشترك بين الدول وبعضها يأتي في مرحلة لاحقة بعد إجراء تدريبات مشتركة داخليًا بين كافة الفروع واجتياز مراحل الكفاءة المطلوبة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "المواجهة" المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن وجود تدريبات مشتركة بصورة متكررة مع العديد من دول العالم يؤكد أننا نقود المسيرة بطريقة هادئة ونفتح مجالات صداقة مع كافة الدول.

وتابع شهود: أننا منطقة جذب للدول الأخرى حيث ترغب فى إجراء تدريبات معنا، مشيرًا إلى أن القوات المسلحة من قدرها أن تقود مسيرة الدولة فى هذه المرحلة من تاريخها.

يذكر أن القوات الجوية المصرية أقامت تدريبات مشتركة مع نظيرتها الفرنسية اليوم، وأكد شهود أن التدريبات تضيف إلى القوات الفرنسية كما يضيف إلى مصر أيضًا.

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