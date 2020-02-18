مبروك عطية: «تزوج الزانية لو تابت وحطها على دماغك»

أجاب الدكتور مبروك عطية، أستاذ الشريعة بجامعة الأزهر الشريف، عن سؤال الإعلامي شريف عامر، إن كان يقبل الرجل أن يزوج ابنته لرجل أخطأ وتاب، أو أم تزوج ابنها لفتاة أخطأت وتابت.وقال مبروك عطية، خلال لقائه الأسبوعي مع شريف عامر، في برنامج "يحدث في مصر" المذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر": "الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك وحرم ذلك على المؤمنين.. إلا الذين تابوا".وأردف: "الطيور على أشكالها تقع، إلا الذين تابوا، وقد أجمع علماء المسلمين، أن من عُرف بالزنا وفاتح بيت دعارة ثم تاب يتزوج الشريفة العفيفة، ولو أن فتاة مقطعة السمكة وذيلها وتابت، يتزوجها الشريف العفيف ويحطها على دماغه من فوق".