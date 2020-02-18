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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

الذهب يرتفع لأسعار قياسية بسبب «كورونا»

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 10:34 م
الذهب
الذهب
محمد عمر
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ارتفعت أسعار الذهب اليوم، إلى مستويات قياسية بسبب تفشي فيروس كورونا، ووصل إلى 1600 دولار للأونصة مع تزايد المخاوف بشأن تأثير الفيروس التاجي.

قالت صحيفة "فاينانشيال تايمز" البريطانية في تقرير اليوم إن الذهب، ارتفع إلى 1.605.19 دولار للأوقية، في أفضل أداء له منذ عام 2010 حيث يبحث المستثمرون عن أصول الملاذ الآمن وعوائد السندات العالمية الجيدة.

وأوضحت الصحيفة أن الذهب وصل لمستوى 1600 دولار في يناير الماضي للمرة الأولى منذ عام 2013 وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية، واليوم تجاوز هذا الرقم بأكثر من 5 دولارات للأوقية.

وارتفع الدولار أيضًا إلى أعلى مستوى له خلال ثلاث سنوات تقريبًا أمام اليورو اليوم.

وقال ديفيد جوفيت المحلل في شركة ماركس سبكترون: " يبدو أن كلا من الدولار والذهب يمثل ملاذًا آمنًا في الوقت الحالي، لذلك الأمر كله يتعلق بالفيروس في الوقت الحالي".

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