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الثلاثاء 18 فبراير 2020 الموافق 24 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«حولوا السبورة الذكية إلى رقيعة».. قصة فيديوهات الرقص بمدرسة في المنوفية

الثلاثاء 18/فبراير/2020 - 09:22 م
فيديوهات الرقص
فيديوهات الرقص
محمود عرفات
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كشف الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، تفاصيل فصل 22 طالبا في مدرسة بالمنوفية واستبعاد مدير المدرسة و5 معلمين، لتشغيل فيديوهات «رقص» على السبورة الذكية داخل الفصل.

وقال الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، إنه تم تداول فيديو لمجموعة من الطلاب داخل أحد الفصول بمدرسة في المنوفية، وهم يشاهدون فيديوهات رقص على "السبورة الذكية" ويستمعون إلى أغاني المهرجانات، موضحا أن هذه السبورة من المفترض أن تستخدم للتعليم بأحدث الوسائل التكنولوجية ولكن الطلاب حولوها إلى سبورة رقيعة.

ومن جانبه علق معتز حجازي، المتحدث باسم محافظة المنوفية، على هذه الواقعة قائلا: "المنوفية لها باع طويل في كل شيء".

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذه الواقعة حدثت منذ 48 ساعة في مدرسة الفاروق أمين بإدارة السادات التعليمية، مشيرا إلى أنها حدثت في فترة الفسحة للطلاب وليس أثناء الحصص التعليمية.

واستكمل أن مشرف الدور أبلغ مدير المدرسة على الفور بالواقعة، واتخذت المدرسة القرار المناسب وفقا للائحة، وهو فصل الطالب 3 أيام، موضحا أن الإدارة التعليمية تلقت خبرا بالواقعة في نفس اليوم واتخذت قرار آخر وفقا للائحة وهو فصل الطلاب 15 يوما.

وواصل أنه فور إبلاغ محافظ المنوفية بهذه الواقعة، أصدر قرارا باستبعاد مدير المدرسة والمشرفين بديوان الإدارة لحين انتهاء التحقيقات، مشيرا إلى أن النيابة العامة انتقلت للمدرسة لتحديد المسؤولية الجنائية للواقعة.

وأضاف المتحدث باسم المحافظة، أن هذه السبورة مجهزة بأعلى التقنيات التكنولوجية والتي تتيح للطلاب توصيلها باليوتيوب.

ليعلق الباز قائلا: "يعني الطلاب بدل ما يدخلوا على بنك المعرفة دخلوا على بنك الحظ".

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