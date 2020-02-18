حبس عاطلين يروجان الهيروين بالتجمع

أمرت نيابة القاهرة الجديدة، اليوم الثلاثاء، بحبس عاطلين، أربعة أيام على ذمة التحقيقات، لحيازتهم كمية من مخدر الهيروين وزنت ٣٥٠ جراما بمدينة التجمع.وكشفت التحقيقات عن أن المتهمين "شريف.ع"، و"وليد. ح" عاطلين، أقرا بحيازتهما كمية من مخدر الهيروين، وزنت ٣٥٠ جراما بقصد الترويج والتربح والكسب غير المشروع، محاولين استعطاف النيابة بمرورهما بأزمة مالية.كانت بداية الواقعة عندما وردت معلومات لقسم شرطة التجمع تفيد بترويج عاطلين المواد المخدرة وبيعها بدائرة القسم، وبإجراء التحريات اللازمة وإعداد الأكمنة تم ضبط المتهمين وبحوزتهما كمية من مخدر الهيروين، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيقات.