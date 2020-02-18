رامي جمال يشكو تجاهل الإعلام لألبومه الجديد: منتهى الإحباط

اشتكى الفنان رامي جمال، من تجاهل البرامج الإعلامية للنجاح الذي حققه ألبومه الأخير "أنا لوحدي" والذي طرحه قبل أيام عبر موقع "يوتيوب".وقال في تغريدة عبر صفحته الشخصية بموقع "تويتر": "كالعادة وكما كنت متوقعا تجاهلا تاما من الإعلام عن ألبومي، الإعلام بيتكلم بس عن المهرجانات.. ده اللي بيحصل مع فنان ألبومه كامل تريند يوتيوب مزيكا بقاله 10 أيام منتهى التجاهل والإحباط.. فعلا النجاح للجيل بتاعي صعب جدا. شكرا لزملاء المهنة اللي باركولي وللجمهور المحترم".ورد عليه الشاعر تامر حسين، قائلًا: "بالعكس ألبوم محترم والناس بتتكلم عنه بُكل تقدير واحترام وإنت شايف بنفسك مش مهم الإعلام إنت بتغني لجمهور محترم ومبسوطين بمجهودك وشغلك وإنت عارف، أما عن الإعلام فهو يا صديقي عمره ما اهتم بفنان صاحب قيمة وتأثير حقيقي دايما بيدوروا بيلتفت لصاحب الأفكار الشاذة اتبسط بنجاحك".وأضاف: "زي ما قولتلك إمبارح بقولهالك في العلن كُلنا إيد واحدة لحد مانرجع ونحسن الذوق العام للمُستمع".وطرح رامي جمال، بعض أغنيات ألبومه الجديد الذي يحمل اسم "أنا لوحدي" عبر قناة "نجوم ريكوردز" على موقع الفيديوهات "يوتيوب".