موعد أولى جلسات محاكمة نتنياهو في القدس رسميًا

أعلنت وزارة القضاء لدى الاحتلال الإسرائيلي، منذ قليل، أن أولى جلسات محاكمة بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، ستعقد في 17 مارس المقبل، الساعة الثالثة مساءً.وأوضحت أنه سيتم عقد الجلسة داخل محكمة مدينة القدس المحتلة، حسبما نشرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلي، في نبأ عاجل لها.وسحب نتنياهو، في وقت سابق، طلبه، الذي تقدم به إلى الكنيست الإسرائيلي، من أجل منحه الحصانة القضائية اللازمة ضد محاكمته، وذلك بعد تقديم المدعي العام الإسرائيلي لائحة اتهام رسمية ضد بنيامين في عدة قضايا، أبرزها الفساد وخيانة الأمانة وتلقي الرشاوى، وإساءة استخدام سلطاته.ومن المقرر عقد انتخابات الكنيست- الثالثة في غضون عام- يوم 2 مارس المقبل، ما يعني أن أولى جلسات محاكمة نتنياهو ستكون بعد أسبوعين فقط من إجرائها.