«مجموعة شركات مرسيليا» تثقل خبراتها وتزود محفظتها العقارية في الساحل الشمالي بمشروع كاسكاديا

مجموعة شركات مرسيليا، أحد أبرز وأقدم المطورين العقاريين على مدار 20 عاماً بالسوق العقاري المصري ، تثقل خبراتها في الساحل الشمالي وتزود محفظتها العقارية بمشروع كاسكاديا، أحد أهم استثمارات المجموعة في الساحل الشمالي بقلب منطقة سيدي عبد الرحمن وتحديدًا بالكيلو 134,5 ، باستثمارات تصل إلى 5 مليار جنيه.وصرح شريف حليو، رئيس مجلس إدارة مجموعة شركات مرسيليا، أن المجموعة تبنت منذ اليوم الأول إستراتيجية واضحة هدفها التفرد والتميز وبادرت بمجموعة متميزة من المشروعات التي ساهمت في تغيير خريطة الساحل الشمالي.وإستكمالاً لسلسلة النجاح وسعياً من المجموعة لتجاوز توقعات عملائها دائماً تم اختيار موقع مشروع كاسكاديا بعناية على بعد دقائق من مدينة العلمين الجديدة ، ليتماشى مع خطة الدولة في التوسع العمراني وتنمية الساحل الشمالي الغربي وإنشاء مدن جديدة ، وتأسيس شبكة طرق ضخمة تربط جميع محافظات مصر ببعضها ، مما يساهم في إبراز موقع مصر على خريطة السياحة العالمية.كما أشار أنه من المقرر أن يضم "كاسكاديا " أول مستشفى تابعة لمجموعة "علاج" العالمية بالساحل الشمالي ، والتى تنتشر فروعها في إحدى عشر دولة حول العالم، لتخدم منطقة العلمين بأكملها ، كما سيقدم "كاسكاديا " أحدث المعايير العالمية في البنية التحتية متمثلاً في شبكة طرق داخلية متطورة تصل بالطرق العامة الحالية والمستقبلية بمدينة العلمين الجديدة والقاهرة ، بأكبر نسبة للمساحات الخضراء تصل إلى 80% ، والتي توفر من خلالها تجربة أكيدة ومريحة لمختلف الأنشطة والخدمات الترفيهية.وأضاف " حليو " أن تصميم كاسكاديا يحاكي الطراز الإيطالي في مدينة فينيسا ، فالوحدات السكنية قائمة على جزر عائمة متفرقة ، تتوسطها مجموعة من اللاجونز والبحيرات الكريستالية.كما وضح " حليو " أن طبيعة المنطقة تحتم توافر الخدمات في وقت محدد من العام ، مما جعلنا نجري العديد من الدراسات المالية والسوقية والاستثمارية لإختيار موقع وتصميم المشروع ، وإعداده من حيث الخدمات المتكاملة ليتناسب لأغراض السكن والمعيشة وأيضاً الإستجمام، مما يضمن استمرارية الحياة في كاسكاديا لجميع رواده السكان أو المصيفين طوال العام.والجدير بالذكر أن مشروع كاسكاديا على مساحة 40 فدان ويضم 1477 وحدة ، وتتنوع مساحة الوحدات ما بين 70 و 150 متر لتناسب جميع الإحتياجات والقدرات الشرائية للعملاء ، ومن المقرر تسليم المرحلة الأولي من وحدات المشروع عام 2022